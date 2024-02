(Di martedì 27 febbraio 2024) Unadi 41è stata trovata, a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un'abitazione non distante dalla caserma...

Una Donna di 41 anni è stata trovata cadavere a Bovolenta, in provincia di Padova . La Donna , dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate . Il ... (ilmessaggero)

Donna uccisa a coltellata in casa, aveva 41 anni. Si cerca il marito: Una Donna di 41 anni è stata trovata uccisa, a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un'abitazione non distante dalla caserma dei Carabinieri. I ...leggo

Omicidio a Bovolenta: Donna di 40 anni uccisa a coltellate: La Donna, dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Il delitto è avvenuto in un appartamento non distante dalla stazione dei carabinieri, in viale Italia.ilgazzettino

Il cadavere ritrovato a Bovolenta: Una Donna di 41 anni è stata trovata cadavere a Bovolenta, in provincia di Padova. La Donna, dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Il delitto è avvenuto ...ilmattino