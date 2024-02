Don Ugo Di Marzo | Il parroco dello Sperone | “Con sparatoria ripiombati negli anni Novanta”

(Di martedì 27 febbraio 2024) PALERMO, QUARTIERE– “Alle istituzioni chiediamo una presenza che sia costante e non soltanto dopo le retate.ultimile retate hanno sì fatto pulizia ma non hanno portato una presenza diversa. Tutto è demandato al terzo settore, ai privati, alle parrocchie ma noi da soli non possiamo offrire l’alternativa di cui c’è bisogno oggi, ossia il lavoro. Se vogliamo fermare il malaffare dobbiamo proporre un’alternativa: il malaffare è il cibo di tanti donne e uomini. Cosa segue gli arresti e le grandi retate? La gente ha bisogno di lavoro e finisce nelle mani della criminalità per questo”. Così all’agenzia di stampa LaPresse don Ugo Didella parrocchia Maria Santissima delle Grazie-Roccella, che si trova nel quartiere, dove ieri sera è avvenuta la ...

Bologna, cattedrale gremita per l’addio a don Giovanni Nicolini il «prete grande e ricco»: Le file nelle navate e l’omelia del cardinale Zuppi: «Sapeva accendere nei cuori il senso della rinascita». L'ex premier Prodi: «Lascia un’eredità bella, il problema è chi la coglie» ...corrieredibologna.corriere

Sperone, spari e paura: “Ritorno al passato, chi teme non parla”: “Dobbiamo interrogarci – dice don Ugo Di Marzo, il parroco, che aveva già lanciato l’appello a fermare la violenza -. Siamo ripiombati in un clima brutto, siamo tornati alle sparatorie in pieno giorno ...livesicilia

Omicidio allo Sperone, il prete: "Mi dicono che se non spacciano non possono portare il pane a casa": A lanciare l'allarme è don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia Maria Santissima delle Grazie: "La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio in una via trafficata. Io stesso ero passato da lì pochi min ...palermotoday