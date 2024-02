Domani la FeralpiSalò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) SALÒ (Brescia)sera lagiocherà un’altra sfida diretta in casa dello Spezia. Al Picco la squadra di Zaffaroni sarà animata dalla rabbia per l’immeritata sconfitta con l’Ascoli, ma anche dalla consapevolezza di non poter commettere il minimo errore. Oggi: Ascoli-Brescia, Reggiana-Sudtirol, Catanzaro-Bari, Lecco-Como, Palermo-Ternana, Parma-Cosenza, Sampdoria- Cremonese.: Pisa-Modena, Spezia-, Venezia-Cittadella Classifica: Parma 55, Venezia 48, Cremonese 47, Palermo, Como 46, Catanzaro 42, Cittadella 36, Modena 35, Brescia 34, Bari 33, Cosenza 32, Sudtirol, Reggiana, Sampdoria 31, Pisa 30, Ternana, Ascoli, Spezia 26,, Lecco 21. Lu.Ma.