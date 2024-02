Dolore | rigidità | colonna vetebrale e intestino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Può succedere di avvertire come un blocco trae bacino, conche si irradia nei glutei, gamba e all’anca. Difficoltà a stare in piedi a lungo, con necessità di bisogno di mettersi a sedere. Sono segni e sintomi di artrosi, ma anche di unirritato da una alimentazione che agisce su un grande muscolo che si chiama ileo psoas. Vedo molte persone di età diverse, anche al bar o al ristorante o in altri luoghi, che per alzarsi da seduti in piedi si devono aiutare con le braccia e fare diversi movimenti. E penso al loro muscolo ileo-psoas infiammato. Così oggi scrivo sul rapporto tra ileo- poas ed. Consiglio innanzi tutto di eseguire questa prova : alzarsi da seduti in piedi solo con la forza delle gambe, esercizio da ripetere più volte: seduti alzarsi in piedi. Così si misura lo stato del ...