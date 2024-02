Dolcetti frollosi | li preparo con 2 mele e sono buonissimi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bastano 2e un po’ di fantasia per assemblare deidavvero invitanti e golosi. L’ultima volta che li ho fattiandati a ruba, grandi e piccini facevano a gara per accaparrarsi l’ultima porzione! Che soddisfazione! E pensare chesemplicissimi da preparare! Che ne dite di cucinarli insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!alle: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: per il ripieno 2½ limone solo il succo 1 cucchiaio di burro 1 cucchiaio di zucchero semolato 1 cucchiaio di marmellata di albicocche un po’ di cannella per l’impasto: 1 uovo 1 pizzico di sale 8 g di zucchero vanigliato 50 g di zucchero semolato ½ limone solo il succo 50 g di burro fuso 5 g di lievito per dolci 230 g di farina ...