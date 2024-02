“DiVociDiDonne” | la bossanova sul palco dell' Aurora con la voce di Gaia Schirò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Il Circolo Culturale Arcidi Piazza Sant’Agostino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo, propone durante il mese di marzo la undicesima edizione di “”. A Silvio Trotta, in veste di direttore artistico, la regiae cinque serate di musica tutta al femminile Dal 2 al 29 marzo, nei week end, ildel Circolo sarà dedicato alle donne, le mimose non bastano a celebrare la loro creatività e a riconoscerle parte integrantea cultura ea società. “Date alle donne occasione adeguate ed esse possono fare tutto” diceva Oscar Wilde ed è con questo obbiettivo che Silvio Trotta apre un’occasione preziosa di protagonismo e di ascolto ad artiste che sanno raccontare e raccontarsi attraverso la ...