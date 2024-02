Divisione regionale 1 Riscatto Artusiana | brilla Colombo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo quattro sconfitte consecutive, torna alla vittoria l’Forlimpopoli, che si rimette in moto sbarazzandosi per 84-64 (26-14; 50-26; 69-45) dell’Omega Basket Bologna. Sin dall’avvio, i padroni di casa sono trascinati dalla verve die da un Agatensi chirurgico. Gli ospiti si appoggiano all’ex Baskérs Vandi, autore di 17 punti, ma già prima dell’intervallo il distacco volava oltre il +20. Nella ripresa, lo spartito non cambiava più: i padroni di casa gestivano il vantaggio senza tremare, mentre gli ospiti, sfiduciati e corti nelle rotazioni (solo in 8 a referto), finivano così per mollare, attendendo senza sussulti la sirena finale. Il tabellino: Giunchedi, Perrone,29, Agatensi 17, Buda 2, Lanzoni 7, Valgimigli 8, Gorini 2, Piazza 4, Vadi 9, Cristofani 6. All.: Casadei.