Disoccupazione NASpI | dal 1° marzo domande solo attraverso la nuova procedura Il percorso su Inps

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo ... (orizzontescuola)

Come si fa domanda per la NASpI 2024 Da marzo cambia la procedura: Per coloro che si troveranno quest’anno senza lavoro per motivi non dipendenti dalla loro volontà, è essenziale seguire una procedura specifica per ottenere l’indennità di Disoccupazione NASpI. Questo ...tag24

Presenta questa domanda all’INPS entro il 2 aprile e prendi la Disoccupazione tutta insieme: Mentre per i primi, non esiste indennità per disoccupati, per le altre due categorie ci sono rispettivamente la Disoccupazione Agricola e la DIS.COLL. Per i collaboratori la prestazione è del tutto ...proiezionidiborsa

NASpI, da marzo 2024 cambia la procedura INPS per fare domanda della Disoccupazione: Cosa succede da marzo 2024 all’indennità di Disoccupazione della NASpI Ecco cosa cambia e quale sarà la nuova procedura per fare domanda. A seguito del recente messaggio numero 804 del 23 febbraio ...trend-online