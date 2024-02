Disney+ | aumento del costo degli abbonamenti di 30 euro tutte le novità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Disney Plus aumenta il. In più, sul servizio streaming a pagamento creato da The Walt Disney Company arriva anche la pubblicità, nel pacchetto menoso. Pur se annunciato già da qualche mese, l’in questione è particolarmente sostanzioso, ovvero 30. Si passa dagli 89,80annuali di abbonamento a 119,90per l’abbonamento ribattezzato Disney Plus Premium. Si tratta del quartoper la piattaforma dal suo arrivo in Italia (2020).era partita con un prezzo di 59,99l’anno, passando a 69,99nel 2021 e a 89,90nel 2022. Quasi il doppio. Nell’offerta, tra le più ampie sul mercato ci sono circa 1700 ...

L’Economia di Zio Paperone. Manuale Disney di educazione finanziaria: “L’Economia di Zio Paperone”, Il Sole 24 Ore torna a collaborare con la divisione Disney di Giunti Editore proponendo la nuova collana in quattro volumi “L'Economia di Zio Paperone.zeroventiquattro

Mary Poppins non è più «un film per tutti»: la censura inglese aumenta la fascia d’età: Si parla di “linguaggio discriminatorio” nella nota che il British Board of Film Classification (BBFC) ha pubblicato nel comunicare l’aumento della fascia d’età per gli spettatori (inglesi) di Mary ...ciakmagazine

Disney+ perde abbonati, ma non l’ottimismo, 1 milione di utenti in meno: Brutte notizie per Disney+, la piattaforma di Topolino perde un milione di abbonati, ma le previsioni sono ancora ottimistiche.investireoggi