Discriminato e squalificato Molto triste sentirsi dire la frase “Napoli colera“ da un ragazzo di 15 anni»

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Voglio chiarire subito una cosa: ho sbagliato a reagire dopo quel ““ nei miei confronti, e probabilmente avrei fatto meglio a stare zitto. Ma credetemi, è inaccettabile che nel 2024 ci siano pensieri del genere non solo da parte degli adulti ma pure di ragazzini. E faccio davvero fatica ad accettare una simile offesa da parte di un calciatore di 15della squadra avversaria, perché la prima cosa che dico ai miei giocatori è di essere sempre rispettosi nei confronti dell’arbitro e degli avversari". Non sa darsi pace Ivan Restolfer, napoletano d’origine ma “trapiantato“ da tempo in Lombardia. Da seiè l’allenatore di squadre di adolescenti della Pavoniana Gymnasium, uno dei più floridi vivai del bresciano, e mai si sarebbe immaginato la scena di cui è stato protagonista in campo: un insulto a ...