DIRETTA | Concorso scuola | prova scritta in arrivo Percorsi abilitanti | 30 e 60 CFU | cosa è previsto QUESTION TIME con Cannas VIDEO

A partire dall'11 marzo si svolgeranno in tutta Italia le prove del Concorso scuola 2024 (infanzia, primaria e secondaria). Cresce l'attesa per migliaia di ... (orizzontescuola)

Chiuse le procedure di iscrizione per le domande al Concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria, adesso gli aspiranti iniziano a studiare per la prova ... (orizzontescuola)