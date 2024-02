Dior | la sfilata della collezione autunno-inverno 2024 2025 Il fattore Chiuri | gli anni 60 e i foulard di Bohan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Parigi, 27 febbraio- “Marcè stato un innovatore nella maison. Per questo spesso vado nei nostri archivi e ritrovo queste sue visioni. Come l’invenzione di Miss, primadi pret-à-porter dedicata alle figlie delle signore che vestivano in atelier con l’haute couture. Era il 1967 e il mondo stava cambiando, soprattutto le donne stavano cambiando”. Maria Grazia, direttore creativo per le collezioni donna dioggi, se possibile, ha superato se stessa per genio e concretezza, per stile contemporaneo e memoria necessaria quando si parla di calibri da novantamoda mondiale. E con il defilè pret-à-porter per l’ha dato una nuova scossa positiva ...