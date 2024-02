Come l'anno scorso, come l'anno prima. Anche nel 2023/24 Michele Di Gregorio si sta confermando uno dei migliori portieri italiani.... (calciomercato)

Di Gregorio-Juventus, primi contatti: le possibili contropartite per il Monza: Contro la Salernitana è arrivato un altro clean sheet del Monza, il quarto nelle ultime cinque partite. Dietro questo dato ci sono i guantoni di Michele Di Gregorio,.calciomercato

Campi: "La Juventus ha Hujisen, Djalo, Bremer, Danilo e Gatti. L'idea di tenere Rugani non ha senso. A meno che...": La Juventus ha Hujisen, Djalo, Bremer, Danilo e Gatti. L'idea di tenere Rugani non ha senso, considerato che un rinforzo importante è necessario, sia esso un terzino per la difesa a quattro o un ...tuttojuve

Monza, Galliani: "Di Gregorio ha un contratto lungo. Palladino Ne parliamo il 27/5": A proposito della rete di Maldini Galliani ha svelato anche un retroscena: "La prima telefonata l'ho fatta a Paolo e gli ho detto. Finalmente un Maldini che fa gol invece del terzinaccio che avevo ...sportmediaset.mediaset