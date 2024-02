Detenuto denuncia | “Picchiato da agenti del carcere di Santa Maria Maggiore” Aperta un’inchiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) “dadeldi”. È ladi 23enne, originario dell’est Europa, che ha portato all’apertura di un fascicolo di inchiesta per lesioni da parte della procura di Venezia. Ilera stato poi trasferito nelveronese di Montorio, dove i medici hanno riscontrato le sue gravi condizioni – presentava anche un’emorragia interna – disponendone il ricovero d’urgenza in ospedale. Il giovane ha riferito al proprio avvocato quanto gli era accaduto e così in Procura è arrivata un espostonei confronti di tredi polizia penitenziaria. Il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale Borgo Roma con fratture e un’emorragia interna che ha ...

Filippo Mosca , 29enne detenuto in carcere in Romania , si profila come un nuovo caso Salis . Si tratta di un giovane condannato a 8 anni e 6 mesi con l’accusa ... (open.online)

Un fascicolo di inchiesta per lesioni è stato aperto dalla Procura di Venezia in seguito alla denuncia di un Detenuto che ha raccontato di essere stato ... (quotidiano)

Navalny, la portavoce del dissidente morto in Russia: “Nessuna agenzia funebre disponibile per i funerali”: La famiglia e l’entourage di Alexei Navalny non riescono a trovare un’agenzia funebre per i funerali perché gli enti contattati si rifiutano di ospitare la commemorazione del dissidente, considerato ...tpi

Un Detenuto denuncia: 'Picchiato in cella dagli agenti del carcere': Un fascicolo di inchiesta per lesioni è stato aperto dalla Procura di Venezia in seguito alla denuncia di un Detenuto che ha raccontato di essere stato picchiato pesantemente da alcuni agenti del ...ansa

Un uomo Detenuto nel carcere di Venezia ha denunciato alcuni poliziotti con l’accusa di averlo picchiato violentemente: È stata aperta un’inchiesta in seguito alla denuncia presentata da un uomo Detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, che ha accusato alcuni agenti della polizia penitenziaria di averlo p ...ilpost