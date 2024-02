(Di martedì 27 febbraio 2024) Un fascicolo di inchiesta per lesioni è stato aperto dalla Procura di Venezia in seguito alladi unche ha raccontato di essere stato picchiato pesantemente da alcunidel carcere di Santa Maria Maggiore. Il 23enne, originario dell'est Europa, era stato poi trasferito da Venezia al carcere veronese di Montorio, dove i medici hanno riscontrato le sue gravi condizioni - presentava anche un'emorragia interna - disponendone il ricovero d'urgenza in ospedale. Il giovane ha riferito al proprio avvocato quanto gli era accaduto, e così in Procura è arrivata un espostonei confronti di tredi polizia penitenziaria. L'avvocata del giovane, Anna Osti, ha raccontato che il 23enne si trova ancora ricoverato a Verona, perchè i sanitari ritengono sia troppo fragile per essere ...

Filippo Mosca , 29enne detenuto in carcere in Romania , si profila come un nuovo caso Salis . Si tratta di un giovane condannato a 8 anni e 6 mesi con l’accusa ... (open.online)

Detenuto denuncia, 'pestato in cella dagli agenti': Un fascicolo di inchiesta per lesioni è stato aperto dalla Procura di Venezia in seguito alla denuncia di un Detenuto che ha raccontato di essere stato picchiato pesantemente da alcuni agenti del carc ...ansa

Tenta il suicidio in carcere a Sanremo, salvato dalla polizia penitenziaria: Tragedia sfiorata nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Nella giornata di ieri un Detenuto appena arrivato nella struttura ha tentato di ...ilsecoloxix

Reddito di cittadinanza nonostante i familiari detenuti, processo per due Di Silvio: Situazione analoga per Genoveffa Sara Di Silvio il cui marito era Detenuto in carcere sempre per “Alba Pontina ... Anche in questo caso l’Inps aveva concesso il beneficio. A entrambe, dopo la denuncia ...latinatoday