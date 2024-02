Deruba una 73enne e tenta la fuga con lo spray al peperoncino | arrestato per rapina impropria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 – Due interventi della polizia nella zona della stazione, che torna a essere teatro di episodi di microcriminalità. Nello specifico, gli agenti hanno denunciato per ricettazione un cittadino egiziano del 2003, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia per furto aggravato,(anche aggravata) e ricettazione. In quest’occasione, il 21enne è stato trovato in possesso di auricolari AirPods, di cui il proprietario aveva denunciato il furto alcuni giorni fa. Siamo nei pressi dell’AB bar, in Galleria 2 Agosto. La vittima è riuscita a rintracciare gli auricolari grazie alla localizzazione presente nel suo cellulare e ha chiamato il 113: una volta arrivati gli agenti, il ragazzo ha messo in funzione il segnale acustico permettendo così ai poliziotti di rintracciare l’autore del furto, successivamente identificato nel ventunenne ...