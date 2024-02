(Di martedì 27 febbraio 2024) L'applicazione secondo uno studio al momento è precisa al 75% Lasvelata dallo smartphone. Sorrisi, smorfie di gioia, sguardo ombroso, sopracciglia aggrottate, occhi persi nel vuoto. Quello che le persone non dicono spesso si legge sulle loro facce. E' quello che punta a fare anche un'App per smartphone che utilizza l'intelligenza artificiale abbinata a

Ricerca: la Depressione si 'legge' in faccia, App cellulare usa Ai per rilevarla: Quello che le persone non dicono spesso si legge sulle loro facce ... elaborazione delle immagini facciali per rilevare in modo affidabile l'insorgenza della Depressione prima ancora che l'utente si ...notizie.tiscali

Depressione si ‘legge’ in faccia, App cellulare usa Ai per rilevarla: La Depressione svelata dallo smartphone. Sorrisi, smorfie di gioia, sguardo ombroso, sopracciglia aggrottate, occhi persi nel vuoto. Quello che le persone non dicono spesso si legge sulle loro facce.tuobenessere

USA. Presentato prototipo di app: rileva la Depressione dalle espressioni facciali: Si legge su UPI. Secondo i ricercatori del Dipartimento di Informatica ... delle immagini facciali può rilevare in modo affidabile l'insorgenza della Depressione prima che l'utente si renda conto che ...giornaledimontesilvano