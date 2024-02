Dentista | dalla pulizia alla devitalizzazione Ecco come variano i prezzi

A Montegrosso cure dentistiche gratuite alle famiglie in difficoltà economica: Iniziativa di odontoiatria sociale per le famiglie in difficoltà economica su iniziativa della New Life Odontoiatrica.lanuovaprovincia

Denis Verdini e le violazioni dei domiciliari per tre cene a Roma (dopo il Dentista): «Credevo di poterlo fare»: Rischia di ritornare in carcere l'ex senatore Denis Verdini, accusato di aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza e partecipato a tre cene in ristoranti della capitale, mentre scon ...corrierefiorentino.corriere

Denis Verdini e quelle continue visite dal Dentista. Ma erano un paravento: La procura chiede l'inasprimento della misura di detenzione: "Basta domiciliari, torni in carcere". Il tribunale di sorveglianza valuta se procedere ...affaritaliani