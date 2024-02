Denis Villeneuve | Francamente | odio i dialoghi Sono per il teatro e la televisione | non per il cinema

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il regista, durante la promozione del suo nuovo film Dune - Parte 2, ha rivelato di non amare inei film.ha svelato di non essere un grande fan dei, nonostante si sia occupato della sceneggiatura di sei dei suoi film. Il regista, attualmente impegnato nella promozione di Dune - Parte 2, ha svelato la sua opinione in una nuova intervista rilasciata a The Times of London. Le dichiarazioni del regista Parlando del suo lavoro,ha dichiarato: ". Il dialogo è per ile la". Il filmmaker ha aggiunto: "Non mi ricordo i film grazie a una buona battuta, mi ricordo i ...

