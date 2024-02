Denis Verdini torna in carcere | revocati i domiciliari | li aveva evasi per partecipare a delle cene nel ristorante del figlio a Roma | fina pena nel 2032

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si riaprono le porte delper. L'ex senatore prima di Forza Italia e poi di Ala, sta scontando una condanna definitiva per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino,che stava espiando "comodamente" da casa (nella sua villa di Pian dei Giullari) stava, appunto. In quanto i

