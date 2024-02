Denis Verdini torna in carcere | “Evase dai domiciliari per partecipare a tre cene”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dennisin. L’ex parlamentare di Forza Italia e di Ala non è più agli arrestinella sua villa di Firenze, dopo la decisione del tribunale di sorveglianza del capoluogo toscano. All’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, 72 anni, sono stati contestati dalla procura generale tre episodi di evasione dalla villa di Pian dei Giullari, dove dal gennaio del 2021 sta scontando una condanna definitiva a 6 anni per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato a lungo presidente. Stamattina la polizia ha dato esecuzione all’ordinanza del tribunale, che ha accolto la richiesta della procura fiorentina., condannato in via definitiva a 5 anni e mezzo anche per il fallimento della Società Toscana Edizioni, è stato quindi condotto al ...