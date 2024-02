Deidda | Indagheremo sui voti che non tornano Truzzu? Il miglior candidato che avevamo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Sto partendo per le Filippine". Salvatore, deputato di Fratelli d'Italia e segretario regionale del partito di Meloni, complimenti: non perde la proverbiale simpatia nemmeno in questi casi. "Cosa dobbiamo fare? Ci sono ancora 22 sezioni finite in tribunale da scrutinare. Alla fine la forchetta si ridurrà ancora di più. Tra noi e loro ci sarà una differenza di seicentoalla fine, credo". Può ammettere che avevate sbagliato? "Era ile che potevamo mettere in campo". Ne è sicuro? A Cagliari, la città che ha amministrato,è andato malissimo in confronte Todde. "Quello è stato un problema è vero". C'è stato un forte voto disgiunto. Arriva dalla Lega o dal Partito sardo d'azione? "Non credo che siano state operazioni organizzate a tavolino, di sistema diciamo. ...