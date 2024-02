De Vrij si riprende l’Inter Inzaghi ha il suo difensore aggiunto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Stefan dein manoe la sua difesa. Il centrale olandese, sempre presente e pronto a entrare, sta continuando a dimostrare come sia rimasto un grandenonostante le tante panchine in Serie A. RIENTRO – Stefan deè tornato a guidare con maestria la difesa del. Simonepuò sempre contare sulla qualità dell’olandese a prescindere da chi scende in campo con la maglia da titolare. Anche col Lecce, il Signor de, è stato perfetto al centro del terzetto nerazzurro a protezione di Emil Audero. Al Via del Mare è arrivata anche la prima gioia nell’altra area con il primo gol in stagione. Anche a causa dell’infortunio di Francesco Acerbi, ilolandese è tornato a dettare i suoi ritmi ...