De Luca | “Gravi i manganelli contro studenti | ma peggio bloccare 500 sindaci”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo alla delinquenza politica e dobbiamo combattere, lo dico ai ragazzi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento a un convegno sull’istruzione tecnologica superiore, a Napoli. Per De“le manganellate aglisono un fatto grave che ha occupato le prime pagine dei giornali, ma la settimana prima c’è stata una cosa più grave, il cordone di polizia ae buttare per aria 500”, riferimento alle tensioni durante la manifestazione a Roma dei primi cittadini campani, capeggiata dal governatore. “Abbiamo avviato una battaglia frontale – ha detto a una platea diil Governo Meloni e i loro tentativi di prevaricazione rispetto alla Campania e al Sud. ...

La segretaria del Pd Elly Schlein è al centro del mirino del centrodestra per non essersi esposta sulle polemiche che negli ultimi giorni hanno coinvolto il ... (ildifforme)

De Luca, Gravi i manganelli ma peggio bloccare 500 sindaci: "Siamo alla delinquenza politica e dobbiamo combattere, lo dico ai ragazzi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a un convegno sull'istruzion ...ansa

Allerta meteo arancione a Livorno: Salvetti e protezione civile in prima linea: Livorno si trova sotto l’ombra di un’allerta meteo arancione, con il sindaco Luca Salvetti e la protezione civile di ... Nonostante le difficoltà, non si sono registrati Gravi problemi per le ...livornopress

Studenti investiti a Sanremo, il camionista al giudice: “Non mi sono accorto di averli travolti”. Convalidato l’arresto: uccidendo un diciassettenne e ferendo gravemente la sorella di 15 anni. Davanti al gip Anna Bonsignorio l’uomo difeso dall’avvocato Luca Brazzit, ha risposto a tutte le domande della pm Paola Marra ...ilsecoloxix