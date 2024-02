Ddl capitali | ok definitivo dal Senato

(Di martedì 27 febbraio 2024) 20.45 L'Aula delha approvato in via definitiva il "Ddl" collegato alla manovra economica e finanziaria, già approvato in prima battuta e modi ficato dalla Camera. A favore hanno votato 80ri, gli astenuti sono stati 47, nessuno ha votato contro. Il "Ddl" è un provvedimento di sostegno alla competitività deiche comprende la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di. A favore del Ddl i gruppi di maggioranza, astenute le opposizioni.

Ddl capitali: Tubetti (FdI), meno burocrazia per le Pmi: Lo dichiara in Aula, in dichiarazione di voto sul ddl capitali, la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti. Che aggiunge: "Dobbiamo fare di più per sostenere e promuovere le PMI, garantendo ...ansa