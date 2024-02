Day Hospital | Nuove cure contro il colesterolo

(Di martedì 27 febbraio 2024)livelli elevati di LDL nel sangue, pericolosi per l’uomo, è in sperimentazione la tecnica più avanzata di “taglia e cuci” genetico. In attesa di capire meglio rischi e benefici esistono già farmaci innovativi e molto efficaci: un’iniezione ogni sei mesi che protegge da infarto e ictus.

All’Ospedale Cardarelli oltre 1000 accessi in urgenza ogni anno per Insufficienza cardiaca , da qui l’idea del nuovo day hospital Ogni anno sono oltre 1000 ... (impresaitaliana)

Novafeltria, Comitato Giù Le mani dall’Ospedale: “Ennesima disfunzione del Day Hospital Oncologico per assenze di personale”: Segnaliamo che nei primi giorni della settimana scorsa nel Day Hospital Oncologico di Novafeltria non si è provveduto, come in molti altri casi, alla sostituzione del personale assente. Ci viene ...chiamamicitta

L’Azienda sanitaria ringrazia l’associazione “Il ritrovo di Roberta“: L'Azienda Usl Toscana Nord ovest ringrazia l'associazione "Il Ritrovo di Roberta" per il dono delle cartelline porta documenti al Day Hospital Oncologico della Valle del Serchio, supportando la preven ...lanazione

Novafeltria, carenza di personale al Day Hospital Oncologico: Assenza di personale senza sostituti, problemi al Day Hospital oncologico di Novafeltria. Il Comitato Giù le Mani dall’Ospedale di Novafeltria, in una nota, informa di aver segnalato la situazione ...altarimini