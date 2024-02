Dal computer portatile trasparente al 6G | che cosa è di casa al MWC

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Dal laptop con lo schermoalla prima auto volante veramente funzionante, al Mobile World Congress di Barcellona sono in mostra i gioielli dell'industria tecnologica che quest'anno virano un po' dalla tradizionale attenzione agli smartphone, con qualche interessante eccezione. La quattro giorni hi-tech che si concluderà giovedì vede l'azienda statunitense Alef Aeronautics mostrare al pubblico per la prima volta il primo modello funzionante di un'auto a decollo verticale a ricevere una speciale certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. L'attuale prototipo può trasportare due persone per una distanza massima di circa 170 chilometri e l'azienda prevede di avviare la produzione di una versione finale alla fine del 2025. L'azienda ha già ricevuto quasi 3.000 preordini per l'auto, che viene venduta a 300.000 dollari. ...