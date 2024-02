Dal 1° marzo in rotazione radiofonica “Warflower” il nuovo singolo dei The Mayan Factor

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da venerdì 1°sarà in”, ildei The, disponibile sulle piattaforme digitali da oggi 27 febbraio 2024. Andiamo a saperne di più. “” è ilDa venerdì 1°2024 sarà in” (Overdub Recordings), ildei The. Già da oggi 27 febbraio è disponibile sulle piattaforme digitali. “” è un brano che affronta il tema di come molte persone si aggrappino a ciò che è comodo, anche se dannoso per loro. Il ...