Daino | «Tutti vorrebbero essere al livello dell’Inter Uno spettacolo!»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Danielefa i complimenti su Sportitalia all’Inter per il gioco espresso ed anche per i risultati ottenuti nell’ultimo anno di campionato e non solo.– Danieleesalta: «L’Inter è una squadra che sta costruendo un percorso diverso da tutte le altre. Inzaghi è migliorato nell’idea di gioco. C’è un meccanismo automatico di una compagine che si muove a tutto campo. È bello vederli, fa piacere che una squadra italiana giochi un calcio europeo. L’allenatore migliora la sua squadra e continua ad aggiornarsi. I giocatori poi sono disponibili a questo, quelli che non giocano quasi mai rispondono sempre bene come successo a Lecce. C’è senso di appartenenza, sono un tutt’uno. Uno spettacolo.raggiungere il. Per vincere lo ...

“Fregene la città dei daini”: la proposta di FdI “Circolo Leonardo Da Vinci”: "Stiamo mettendo in campo soluzioni e proposte da presentare all’amministrazione per far trattare i daini di Fregene come una risorsa e non un problema" ...ilfaroonline

Cinghiali, daini e lupi: troppi danni per agricoltori ed allevatori: Nel comune di Fiumicino la fauna selvatica sta creando perdite per il comparto agricolo. Coldiretti: "Ad oggi non è stata intrapresa nessuna azione concreta" ...romatoday

Impigliati nella rete di una porta da calcio: morti due daini a Fregene: FIUMICINO - Due daini morti in due giorni consecutivi, in circostanze analoghe, a Fregene. Un secondo esemplare è stato trovato senza vita mercoledì 21 febbraio, nel parco giochi di via Maiori, incast ...civonline