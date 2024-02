Da soli non si vince | pure Conte benedice l' ammucchiata giallorossa

Rom, 27 feb. (Adnkronos) - "Da soli non si vince , ma si vince con programmi e obiettivi chiari. Quello che è successo in Sardegna è un passaggio significativo ... (liberoquotidiano)

Rom, 27 feb. (Adnkronos) – “Da soli non si vince , ma si vince con programmi e obiettivi chiari. Quello che è successo in Sardegna è un passaggio significativo ... (calcioweb.eu)

Mary Poppins non è più un film che i bambini possono vedere da soli nel Regno Unito. "Contiene linguaggio discriminatorio": "Mary Poppins", l'iconica pellicola Disney sulla tata (Julie Andrews) che vola con il suo ombrello, non è più un film adatto ai bambini ... si sconsiglia di far vedere ai bambini il film da soli. Il ...huffingtonpost

Mary Poppins non è «un film adatto a tutti», in Gb visione vietata a «bambini soli»: Mary Poppins, l'iconica pellicola Disney sulla tata (Julie Andrews) che vola con il suo ombrello, non è più un film adatto per tutti ... si sconsiglia di far vedere ai bambini il film da soli. Il film ...ilmessaggero

Alena Seredova: «Rapporti intimi con i figli in casa Full immersion quando si è soli, poi si vive di rendita...»: Alena Seredova su Instagram «Diciamo che quando si è soli si fa una 'full immersion' e poi si vive spesso ... quindi sì - ha aggiunto Alena -. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato ...leggo