“Da quando aumentano” Pensioni Inps | a chi spettano gli incrementi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024), in arrivo gli aumenti previsti. Già da qualche tempo si sapeva che per effetto della nuova Irpef a tre aliquote gli assegni dellesarebbero stati più sosanziosi nel 2024. Ma gli aumenti non riguardano ledi tutti. Soltanto in alcuni casi i pensionati troveranno sul proprio conto cifre più corpose del solito. Oltre agli aumenti a marzo ci saranno anche conguagli e arretrati relativi alledi gennaio e febbraio. In questo caso l’importo esatto del conguaglio dipenderà dal reddito quindi non è possibile al momento definirlo con certezza per ogni pensionato. In ogni caso andiamo ora a vedere quali saranno le persone che riceveranno gli aumenti delle. Leggi anche: Telefono cellulare alla guida, cambiano norme e sanzioni: l’ultima decisione Per chi ...