Da Pozzi a Bellini sulla neve di Schilpario esultano i lombardi

(Di martedì 27 febbraio 2024)sci di fondo “europeo” con una due giorni da incorniciare con la FESA Cup. La gara individuale 10 km in tecnica classica ha visto il valtellinese Federico(FFOO) fra i protagonisti assoluti U18 chiudere secondo. 19° posto per l’altro valtellinese Daniel Pedranzini (Sc. Alta Valtellina). Nella femminile, la bergamasca Martina(C.S. Esercito) si è classificata 11.a, 18.a la livignasca Elisa Gallo. L’atleta di casa Lucia Isonni (Esercito) ha concluso in 26.a posizione mentre l’altra bergamasca Denise Dedei (C.S. Esercito) ha ottenuto il 34° posto. Nella U20 è Gabriele Matli (FFGG) a ottenere il miglior piazzamento fra i(8°), a seguire più staccati Aksel Artusi (17°, C.S. Esercito) e il bergamasco Davide Negroni (22°, FFGG). Nei Senior il miglior regionale è stato il bergamasco ...