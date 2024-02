Da Grey' s Anatomy a Costiera | Jesse Williams è il protagonista della serie italiana su Prime Video

(Di martedì 27 febbraio 2024), noto per i suoi ruoli in "’s" e "Only Murders In The Building", sarà sia produttore cheprossimadi, "". L'azione e il dramma italiani, girati in inglese, saranno guidati dal regista premio Emmy Adam Bernstein. Attualmente in produzione, lapromette una narrazione avvincente sullo sfondo dello splendido litorale di Positano.interpreterà Daniel De Luca, un ex marine statunitense con origini italiane, che torna nella sua terra d'infanzia per lavorare come risolutore di problemi in uno dei più sontuosi hotel del mondo. La trama si infittisce quando De Luca, anche conosciuto come DD, intraprende il suo ...

