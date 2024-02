Da 4 anni il dittatore dell'Eritrea non fa giocare la Nazionale | cosa sta succedendo

(Di martedì 27 febbraio 2024) La notizia è ufficiale, anche se in maniera indiretta: ancora una volta l'non partecipa alle qualificazioni per la Coppa...

Indonesia alle urne, si proclama vincitore il genero del dittatore Suharto: L'Indonesia, lo Stato-arcipelago più grande del mondo con 17.507 isole, rischia di riavvicinarsi al suo peggior passato: Prabowo Subianto, 72 anni, generale in pensione, genero del sanguinario Suharto ...unionesarda

Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che si ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2025: : lo ha annunciato in un seggio elettorale dopo aver votato per le elezioni parlamentari e amministrative che si stanno svolgendo in Bielorussia. Le elezioni nel paese non sono libere da trent’anni, e ...ilpost

Invasione dell’Ucraina due anni dopo: bandiere gialle e blu in piazza a Bologna. “Basta guerra, Putin “dittatore omicida”: La manifestazione in piazza del Nettuno per chiedere la fine della guerra. Lepore. "Abbiamo bisogno di fare molto più rumore, la nostra risposta deve ...bologna.repubblica