D all' ennesima con Giovanna Guariniello al teatro di Anghiari

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – D all'conper la regia di Alessandra Chieli è lo spettacolo che andrà in scena aldil'8 marzo alle 21. D all’o meglio D elevato alla N è una formula matematica a servizio di un racconto teatrale. Un racconto che è in realtà una piccola raccolta di tre storie di Donne, ispirate a vite vere. Una mamma, che combatte per la sopravvivenza di sé e dei suoi tre figli, priva di strumenti culturali e vittima di un sistema patriarcale tipico di alcuni ambienti sociali, una ragazza rinchiusa in terapia intensiva a seguito di una violenza, che dà voce ai suoi pensieri per inseguire la propria libertà, infine una donna in un paese straniero che pur di garantire un po’ di benessere alla propria famiglia sceglie di ...