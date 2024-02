Crosses – Tour Europeo

(Di martedì 27 febbraio 2024)live in Italia. ll progetto elettronico dark wave di Chino Moreno (cantante dei Deftones) arriva per la prima volta in Europa. Finalmente il progetto elettronico dark wave di Chino Moreno (cantante dei Deftones) arriva per la prima volta in Europa. 2 le date italiane, a cura della Helfire Booking Agency, il 13 giugno presso l’auditorium San Domenico di Foligno nella suggestiva location di una chiesa del 1300 e il 14 giugno presso l’Alcatraz di Milano. Assolutamente da non perdere Dove acquistare i biglietti TicketOne QUESTO il link per acquistare i biglietti. Cerca altri Concerti ed Eventi. L'articolo proviene da Atom Heart Magazine.

