Crosetto | ' si estende la minaccia Houthi | ora è globale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Non si tratta più solo della sicurezza dei trasporti navali ma della sicurezza tout court, visto che pare le intenzioni deglisiano quelle di aumentare il livello di attacchi". Così il ministro della Difesa, Guido, a margine della cerimonia del passaggio di consegne del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, Carmine Masiello. "L'Italia - ha sottolineato il ministro - da anni attraverso le missioni internazionali ha assunto una rilevanza nel panorama internazionale. Ora se ne sono aggiunte due, una nella striscia di Gaza a carattere soprattutto umanitario e l'altra per la sicurezza nel Mar Rosso che diventerà vitale nei prossimi mesi, come dimostrano anche le notizie di oggi".