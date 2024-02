Cresciuti di 8 punti | Donzelli smonta la sinistra in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il centrodestra ha perso le regionali in Sardegna, ma il risultato è tutt'altro che disastroso. I partiti di maggioranza ora dovranno sedersi al tavolo per capire cosa non ha funzionato. Il cambio dell'uscente Christian Solinas. La diatriba fra Lega e Fratelli d'Italia sul nuovo nome. La figura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che non ha sfondato. Delle dinamiche nazionali che hanno indebolito la coalizione anche sul territorio. Eppure, nonostante la vittoria della pentastellata Alessandra Todde, non è tutto da buttare. Il centrodestra infatti, stando ai voti presi dalle singole liste, è cresciuto rispetto alle politiche del 2022. A sottolineare questo aspetto per niente trascurabile è Giovanni, ospite a Prima di Domani su Rete 4: “Il dato politico che emerge a livello nazionale da queste elezioni è che il centrodestra passa dal 40 al 48%. Il cosiddetto ...