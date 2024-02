Cremonese | blitz a Genova | la Sampdoria va al tappeto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Vittoria preziosissima dellache si impone 2-1 in casa di unamai doma. I giocatori di mister Stroppa, nonostante una formazione iniziale con diverse variazioni, si portano subito in vantaggio, ma dopo il rapido pareggio dei blucerchiati non riescono a trovare il nuovo vantaggio sino a metà della ripresa, quando Falletti deposita in rete il pallone che decide l’incontro del “Ferraris”. I grigiorossi sbloccano subito il risultato. Corre infatti il 5’ quando Johnsen si guadagna il varco giusto per trafiggere la difesa blucerchiata, ma la partenza in salita non fa perdere la bussola ai padroni di casa. In effetti all’11’ Zanimacchia va al tiro e manca di poco l’immediato raddoppio, ma sul fronte opposto, solo 1’ più tardi, Ghilardi sfrutta al meglio il primo angolo della partita e batte ...