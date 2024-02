Cremlino | conflitto inevitabile se Nato manda truppe a Kiev

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che unmilitare diretto tra lae la Russia sarebbe "" se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in Ucraina. Lo riporta la Tass. "In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo", ha detto Peskov secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa rispondendo a una dosu come ilvaluti la probabilità di undiretto tra lae la Russia in caso di invio dioccidentali in Ucraina.

