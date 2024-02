Costiera | Jesse Williams sarà il protagonista della nuova serie originale italiana per Prime Video

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'attoreildi unaintitolata, prodotta per. Amazon ha annunciato la produzione, un progettodestinato acon star, in precedenza tra i protagonisti di Grey's Anatomy. Gli episodi saranno girati in inglese e alla regiaimpegnato il vincitore dell'Emy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange Is the New Black, ...

