Così Nemtsov nel 2014 si opponeva all’invasione dell’Ucraina 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Siamo i due grandi paesi slavi. Se uno di noi – l’Ucraina – riuscisse a diventare europeo, sarebbe un faro, una stella polare per noi russi. Potremo dire (a chi è al potere): “Ne abbiamo abbastanza della vostra misera e corrotta Bisanzio. Le vostre cortine di ferro, la vostra aggressività, il vostro odio per tutti gli esseri viventi. Qui voi sedete con la vostra polizia antisommossa e i vostri manganelli – mentre laggiù c’è Kyiv! La capitale della Rus’ di Kyiv. 4 luglio, da un’intervista con il giornalista ucraino Dmitry Gordon. Durante tutto l’evento, la gente mi ha chiesto: perché sei venuto a questa marcia? Perché sono un patriota del mio paese, perché mi oppongo alla guerra. Non voglio vedere i soldati di Mosca, Yaroslavl, Nizhny Novgorod tornare nei sacchi per cadaveri. Le nostre madri, mogli e bambini che piangono – non voglio questo. Non credo che abbiamo ...