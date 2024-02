Cos’è l’alfabetizzazione emotiva?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

Per sviluppare e mantenere il benessere psicologico, è importante comprendere e gestire le emozioni. Come? Attraverso l' 'alfabetizzazione', conosciuta come 'educazione' e che consiste nell'insegnare cosa sono le emozioni, a cosa servono e come si esprimono. Andiamo ad approfondire.Si tratta dell' 'educazione'. Consiste nell'insegnare cosa sono