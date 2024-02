Cosa dice la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi dei test fatti dalle psicologhe del carcere | ora indagate

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 27 febbraio 2024), secondo lasuperpartes depositata ieri, era capace di intendere e di volere quando, a luglio 2022, ha lasciato la figlia di 18 mesi Diana che è poi morta di stenti. Lo psichiatra Elvezio Pirfo nel rispondere ai quesiti, oltre che specificare che l'imputata non ha alcun disturbo psichiatrico, ha evidenziato che lo studio svoltodelsulle capacità cognitive non è conforme ai protocolli di riferimento e quindi "l'esito del predetto accertamento non può essere ritenuto attendibile".