Cortei | Orlando | ‘spero ultimi eventi politici rompano clima che si è determinato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “A Pisa non c’era nessuna massa che pressava, non c’erano antagonisti ma dei ragazzi che uscivano da scuola e volevano andare nella piazza sulla direttrice opposta rispetto alla sinagoga, ed è avvenuta quella carica. Qui bisogna capire esattamente le ragioni e le dinamiche dirette, quelle indirette in qualche modo si possono comprendere. C’è un certoe questova affrontato e speriamo che anche gliaccaduti in queste ore in qualche modola bolla che si è determinata”. Lo ha detto il deputato Pd , già Ministro della Giustizia, Andreaa Radio Anch’io su Rai Radio1.“Per essere chiaro: i funzionari di polizia non credo che abbiano ricevuto ordini di reprimere ma c’è unche si respira, che riguarda ...