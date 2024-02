Cori | fumogeni e striscioni per l’ultimo saluto a Marco Pezzati | “Ciao ultrà Merenda”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 -viola. E poi un volo di palloncini fucsia e neri, i colori dello Sporting Arno, sua storica squadra. C’era un grande pezzo del cuore di Scandicci e di Firenze, oggi, per, 31 anni di Badia a Settimo, calciatore per il San Luca, squadra calabrese che milita nel campionato di serie D. Laureato in economia e commercio, con un’enorme passione per il pallone, il giovane ha perso la vita in un tragico incidente intorno alla mezzanotte di mercoledì scorso nel comune di Isca di Jonio, in Calabria. Per cause che restano ancora da accertare la vettura ha sbandato, finendo fuori strada e si è rovesciata. Pare chesia morto sul colpo, tanto che all’arrivo dei soccorritori ...