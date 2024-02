Cora | la storia dell’imprenditrice di origini casertane Maria De Matteo La fashion planner regina dei social

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Ogni volta che una donna si alza per se stessa, si alza per tutte le donne.” Forse in pochi ne conoscono l’autrice - Maya Angelou - ma è chiaro il suo messaggio diventato, nel tempo, uno slogan a sostegno della causa femminile. E proprio da una causa tutta al femminile nasce ladiDe, imprenditrice napoletana che da quasi un anno spopola su tik tok con il fast,...