(Di martedì 27 febbraio 2024). Undi solidarietà traper celebrare l’amicizia e la speranza, un’iniziativa per unire culture, arte e professioni verso un futuro di pace e collaborazione. Il 29si tiene presso la sala convegni dell’Istituto “Mauro Perrone” a, con inizio alle ore 10:00, un evento senza precedenti destinato a segnare un momento significativo nella storia delle relazioni tra i due popoli dell’e dell’, organizzato dalla comunità L’Incontro diche, con i suoi 55 anni di impegno e dedizione, di cui 33 al servizio del popolo albanese, celebra un momento di profonda riflessione e di speranza ...

Videosorveglianza, D’Amico organizza un Convegno alla Pucci: Venerdi dalle ore 09.00 presso l’Aula “Pucci” del Comune di Civitavecchia ci sarà il Convegno dal titolo “La Videosorveglianza ... Prima l’infrastruttura, sia in fibra che con Ponte radio, andando poi ...trcgiornale

AGCI presente al Convegno su “La cooperazione internazionale strumento di sviluppo” a Trevi: Quella dell’1 e del 2 marzo 2024 sarà una due giorni di grande importanza internazionale non solo per Trevi, ma per l’Italia. La cittadina umbra ospiterà infatti il Convegno: “La Cooperazione Internaz ...ravennawebtv

Convegno “Ponte empatico tra Italia e Albania” il 29 febbraio febbraio 2024 a Castellaneta: Un Ponte di solidarietà tra Italia e Albania per celebrare l’amicizia e la speranza, un’iniziativa per unire culture, arte e professioni verso un futuro di pace e collaborazione. Il 29 febbraio ...pugliapress