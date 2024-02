Concorso studenti “Respiriamo insieme” | elaborati entro il 28 aprile

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'associazione Italiana Oncologia Toracica, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - indice, per l'anno scolastico 2023-24, la terza edizione delNazionale "". L'articolo .

Caserta. “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro” è titolo del contest nazionale rivolto anche alle ... (casertanotizie)

Operaio 23enne muore nel Foggiano: schiacciato dai materiali di scavo: Il Concorso, in adesione al progetto CONI nato per gli studenti - atleti olimpici, è dedicato a Filippo Mondelli, l’ex canottiere azzurro scomparso prematuramente nel 2021. L’obiettivo, ancora una ...repubblica

Shoah, studenti liguri in visita ad Auschwitz e Birkenau con il consiglio regionale: Viaggio in Polonia per la delegazione ligure composta da 24 studenti vincitori della XVI edizione del Concorso '27 Gennaio-Giorno della memoria' organizzato dal Consiglio regionale della Liguria per ...genova.repubblica

Conclusione Trionfante del Concorso Nazionale Mille Mani per un Sorriso 2023/2024: Spettacoli-Eventi: Emozionante cerimonia di premiazione a Capaccio Paestum, dedicata alla consapevolezza digitale e alla creatività giovanile.cilentonotizie