Concorsi scuola | l’annuncio di Valditara | “Nei prossimi tre anni bandi per altri 70 000 docenti”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Iper l'assunzione in ruolo deisono "uno dei tanti passaggi per colmare i vuoti di organico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenendo al Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. L'articolo .

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta del concorso docenti 2024, posto comune ... (orizzontescuola)

Concorsi scuola 2024: la prova scritta per infanzia e primaria si svolgerà nei giorni 11 e 12 marzo (alcuni USR hanno già comunicato che saranno sufficiente i ... (orizzontescuola)

Requisiti e titoli di studio richiesti: Per l'area funzionari il titolo di studio richiesto è la laurea (sia vecchio ordinamento che triennale e magistrale) mentre per gli assistenti è sufficiente il titolo di studio e il diploma di scuola ...quotidianodipuglia

Mobilità docenti 2024, tutto sulla compilazione domanda: dall’accesso all’inoltro. GUIDA PER IMMAGINI: ossia gli anni svolti nella medesima scuola e nel medesimo tipo di posto o classe di concorso (ricordiamo che nella mobilità volontaria la continuità di servizio si valuta dopo aver maturato tre anni, ...orizzontescuola

Poste, assunzioni portalettere e addetti a produzione: 4mila posti in diverse regioni. Ecco quali.: Il nuovo accordo raggiunto tra Poste Italiane e sindacati prevede dei nuovi interventi per quanto riguarda un maxi piano di assunzioni per il 2024. L'azienda ha intenzione di ...ilgazzettino